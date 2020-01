Sulla prima pagina del Corriere di Brescia c'è spazio per l'ultima balotellata: "La Abarth di Mario Balotelli fa il botto" scrive il quotidiano bresciano. L’attaccante stava rientrando a casa dopo la notte di San Silvestro, trascorsa in un locale della città con il fratello Enock e il gruppo di amici di sempre. Piccolo incidente in auto, guidata da un amico. A poche centinaia di metri da casa, però, le gomme dell’auto sono finite contro un marciapiedi. Urto piuttosto energico. Guidatore e passeggero sono usciti illesi.