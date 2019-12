© foto di Pierpaolo Matrone

Un tris, netto e roboante, senza appello per il Brescia. L'Atalanta domina il derby e porta a casa meritatamente i tre punti. Il Corriere di Brescia è sicuramente deluso dalla prestazione degli uomini di Fabio Grosso e in prima pagina, nel titolo principale, scrive così: "La Dea non perdona e caccia Brescia all'inferno".