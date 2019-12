Corriere di Brescia: "La maledizione del Rigamonti"

"Il Brescia e la maledizione del Rigamonti": così il Corriere di Brescia in prima pagina. Il Brescia in casa non vince da 7 mesi: mai così male da oltre 38 anni! Sabato saranno 226 i giorni senza successi al Rigamonti. Sette mesi e mezzo: dal match promozione contro l’Ascoli ad oggi, sono intercorse sette gare con un pareggio e sei sconfitte, inclusa quella contro il Benevento nell’ultima giornata della cavalcata trionfale.