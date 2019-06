Corriere di Brescia: "La nuova Serie A nel segno dei derby"

"La nuova Serie A nel segno dei derby". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna del Corriere di Brescia. Mentre Eugenio Corini (oggi a Napoli riceverà il premio quale miglior tecnico dell’ultima Serie B) sfoglia la margherita e si prepara allo scontro conclusivo con Massimo Cellino, che decreterà la prosecuzione o l’interruzione anticipata del rapporto tra lui e il Brescia, è definito il mosaico della nuova Serie A: torna il derby con l’Atalanta e continua quello con il Verona, già visto quest’anno. Per i tifosi delle Rondinelle, buona parte delle trasferte sarà low cost.