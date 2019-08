"La nuova vita di Balotelli". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Brescia. Bagno di folla per il primo giorno di Mario Balotelli a Brescia: circa 500 tifosi hanno acclamato il nuovo acquisto fuori dal Novotel, dove è stato presentato. Cori anche per il presidente Cellino, che ha spiegato i retroscena dell’affare: «Mario ha scelto con il cuore, dobbiamo farlo sentire a casa». Entusiasta il centravanti, che si è sciolto quando ha raccontato l’emozione di mamma Silvia: «Si è messa a piangere, avrei fatto felice anche papà».