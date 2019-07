© foto di WilMan

"La prima a Torbole per Jesse Joronen. È un EuroBrescia". Così, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, il Corriere di Brescia commenta l'allenamento sostenuto dall'ormai ex portiere del Copenaghen. Nelle pagine interne si spiega perché gli uomini di Cellino siano sempre più continentali: "Sono Euro Rondinelle. Non solo il mercato: per il secondo ritiro si andrà in Germania".