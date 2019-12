Corriere di Brescia: "La ricetta di Corini"

"La ricetta di Corini". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Brescia. «La chiamata di Cellino è come una vittoria». Per Eugenio Corini, ieri, prendendo spunto dal film di Kurt Voelker è stato davvero «Un nuovo inizio». Visibilmente emozionato, Eugenio ha abbracciato i suoi giocatori. Prima l’allenamento con i suoi ragazzi («per me la rosa è questa: ogni giocatore è una risorsa, cercherò quelli più strategici»), poi la conferenza stampa dove ha ripercorso le sensazioni di questo mese fino al contatto di domenica con il direttore sportivo e alla chiacchierata con il presidente, perché «c’erano tante situazioni da chiarire. In questi mesi siamo stati vicini e lontani. Alcuni silenzi non hanno aiutato».