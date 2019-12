Corriere di Brescia: "La squadra di Corini in missione salvezza"

"Il Brescia di Corini in missione salvezza": così il Corriere di Brescia in prima pagina. Ieri mattina la partenza da Brescia per Roma, nel pomeriggio il primo allenamento, cui ha partecipato anche Jaromir Zmrhal, inizialmente escluso nella lista dei convocati. Una retromarcia che non cambia la strategia di mercato: il giocatore potrebbe andare via.