© foto di ManWil

Le rondinelle si rifanno il look ma non tutti lo apprezzano. Al punto che il Corriere di Brescia, nella prima pagina odierna, dopo aver pubblicato la foto delle nuove divise titola così: "Ecco le maglie che già fanno discutere". All'interno maggiori particolari sulla vicenda: "Le maglie dividono il web. Kappa: rispettata la storia". A far storcere il naso ai puristi, la posizione della storica e caratteristica "V".