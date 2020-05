Corriere di Brescia: "Le Rondinelle adesso devono provvedere al doppio tampone"

"Via libera agli allenamenti collettivi" scrive il Corriere di Brescia in prima pagina quest'oggi. Poi spazio all'attualità bresciana: ma il Brescia adesso deve provvedere al doppio tampone per calciatori e staff. Il Brescia, che ieri ha continuato gli allenamenti individuali e facoltativi a Torbole Casaglia senza Balotelli, ora dovrà provvedere al doppio tampone per tornare ad allinearsi al resto della Serie A.