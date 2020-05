Corriere di Brescia: "Le rondinelle aspettano il presidente Cellino condannato"

"Il Brescia aspetta il presidente Cellino condannato". Questo il titolo presente nel taglio alto della prima pagina del Corriere di Brescia oggi in edicola. Nella sezione sportiva, leggiamo: "Tamponi e ritiro: il Brescia 'aspetta'. Caso Is Arenas, due anni in primo grado al presidente Cellino: 'Ma lotterò ancora per avere giustizia'".