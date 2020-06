Corriere di Brescia: "Le Rondinelle si affidano ai Millennials"

"Le Rondinelle si affidano ai Millennials" scrive il Corriere di Brescia in prima pagina quest'oggi. Focus dedicato ai giovani talenti del Brescia che sta stupendo. Il Brescia affida la salvezza ai piedi di Papetti e Tonali: la prima coppia under 21 italiana in campo in Serie A. Nessun’altra squadra di Serie A, prima dell’altroieri, aveva impiegato quest’anno due millennials italiani (il Sassuolo aveva schierato a Torino sia il portiere Turati sia il trequartista Traorè, che è però ivoriano) dal primo minuto.