Corriere di Brescia: "Le Rondinelle stanno a guardare, esami ancora in stand-by"

vedi letture

Il Corriere di Brescia dedica un focus sul momento del Brescia. "In attesa delle decisioni, il Brescia sta a guardare, esami ancora in stand-by" scrive il quotidiano bresciano in prima pagina. Il presidente Cellino è in contatto continuo con i suoi colleghi della Lega Serie A, mentre il capitano Daniele Gastaldello cura i rapporti con l’Associazione Italiana Calciatori. A Torbole continuano gli allenamenti individuali e facoltativi. Senza via libera da Roma i tamponi in stand-by.