Corriere di Brescia: "Le Rondinelle tentano l'impresa a San Siro"

Sulla prima pagina del Corriere di Brescia c'è spazio anche per il calcio. "Il Brescia tenta l'impresa a San Siro" scrive il quotidiano bresciano in riferimento alla sfida tra Inter e Brescia in programma stasera. Chi è in fondo alla classifica ha il dovere di provare a raccattare punti ovunque. Anche contro l’Inter, anche a San Siro, specialmente se a porte chiuse.