vedi letture

Corriere di Brescia: "Lopez con la Juve è in emergenza"

"Brescia con la Juve è in emergenza": così il Corriere di Brescia in prima pagina quest'oggi. Problemi di formazione per Diego Lopez in vista della sfida in casa della Juve. Il Brescia domenica, a Torino, affronterà la Juventus senza Ernesto Torregrossa e rischia di dover rinunciare anche a Sandro Tonali e Romulo.