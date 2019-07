Corriere di Brescia: "Luglio, il mese del presidente"

© foto di ManWil

Complice una rosa in parte già formata e un modus operandi che ha portato bene nella passata stagione, il Brescia non ha avuto finora alcuna fretta sul mercato. Adesso, però, inizieranno gli acquisti, come titola il Corriere di Brescia nelle pagine interne: "Luglio: il mese del presidente. Colpi prima del ritiro come nel 2018. Abbonati: superata la vecchia quota". Massimo Cellino, insomma, sarà uno dei protagonisti del mese appena cominciato.