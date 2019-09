Corriere di Brescia: "Non basta il guizzo di Donnarumma"

"Rondinelle, non basta il guizzo di Donnarumma": così il Corriere di Brescia in prima pagina. Il guizzo di Donnarumma aveva fatto sognare la formazione di Corini contro la Juventus. Prima il pari su autogol, poi il gol del definitivo 1-2 firmato da Pjanic. La Juve è uscita alla distanza e ha trasformato la serata magica del Rigamonti in una vittoria di rimonta (rocambolesco autogol, poi autogol) che sa di occasione persa.