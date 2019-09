"Non ci sarà l’incrocio Balo-Pep": spazio dedicato alle vicende del Brescia nelle pagine interne del Corriere di Brescia. Niente incrocio tra il nuovo attaccante delle Rondinelle e l'allenatore del Manchester City, ex Brescia. Mercoledì prossimo andrà in scena la partita d'addio di Vincent Company e tra le Leggende del club che sfideranno una All Star non ci sarà Mario. L'attaccante italiano rimarrà a Torbole Casaglia e si allenerà con i suoi compagni.