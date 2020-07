Corriere di Brescia: "Non è ancora tempo di Serie B"

"Non è ancora tempo di Serie B" scrive il Corriere di Brescia in prima pagina, quest'oggi. Dopo la rimonta con la SPAL, domani nuovo incrocio con il Lecce: altri tre punti per rimandare il verdetto. Questa è la nuova missione di Diego Lopez, consapevole di aver inciso per la prima volta sul risultato con cambi rischiosi ma vincenti.