© foto di Mattia Verdorale

"La notte di Brescia-Juve: senza Ronaldo ma con Balotelli". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere di Brescia sulla partita di stasera: "L'attesa è finita. In un Rigamonti che non sarà da tutto esaurito (mancano ancora diversi tagliandi, specie in Curva Sud), stasera Brescia e Juventus si affrontano nell'anticipo di Serie A. I bianconeri, arrivati in serata in stazione accolti da tantissimi tifosi, saranno privi di Crstiano Ronaldo, lasciato a casa da Sarri, per un affaticamento. Salta il duello con Balotelli, che sarà invece a disposizione di Eugenio Corini per l'esordio dopo la lunga squalifica. Ballottaggio con Donnarumma in attacco".