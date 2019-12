"Oggi il Lecce. Corini cerca una ripartenza": così il Corriere di Brescia in apertura. Una sola sconfitta nelle ultime 8 per il Lecce, una formazione che sta stupendo un po' tutti. Oggi dovrà vedersela contro il Brescia, al Rigamonti che vuole sfatare il tabù delle vittorie in casa: zero successi al Rigamonti in questa Serie A per una vittoria interna che manca da oltre 7 mesi (la vittoria manca da 226 giorni e in Serie A da nove anni e mezzo).