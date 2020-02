Corriere di Brescia, parla Diego Lopez: "'Fiducia totale in Balotelli'"

"Diego Lopez: 'Fiducia totale in Balotelli'" titola l'edizione odierna del Corriere di Brescia, riportando le parole dell'allenatore del Brescia, Diego Lopez, in riferimento al caso Balotelli e alla prossima sfida con il Sassuolo: "La nostra difficoltà è la pesantezza della vittoria che non arriva. Dobbiamo rimanere concentrati sulla prossima sfida, affronteremo una buona squadra che ha tanta qualità, ma sono convinto che possiamo ottenere punti. (Con Balotelli, ndr) Ci ho parlato. La situazione non è facile per lui, è nuova, visto che ha sempre lottato per altri obiettivi. Non è semplice, ma nessuno delle squadre che lotta con noi ha un giocatore come lui. Dobbiamo aiutarlo, non è solo lui che deve aiutare la squadra".