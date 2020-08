Corriere di Brescia, parla il tecnico Delneri: "Mai troppo vecchi per vincere"

"Mai troppo vecchi per vincere", parole del neo tecnico del Brescia Gigi Delneri, con le quali titola il Corriere di Brescia. "Ho scelto Brescia perché il presidente ha creduto in me quando ero stato messo ai margini. Non ho perso il mio spirito vincente, la passione e l’entusiasmo per il calcio non hanno età neanche quando, come nel mio caso, arrivi a quota 70", prosegue il tecnico.