Corriere di Brescia: "Partenza choc con il derby per il presidente"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Brescia oggi in edicola parla del calendario di Serie A e del sorteggio riservato al Brescia. "Partenza choc per il Brescia con il derby del presidente", si legge nel titolo. Massimo Cellino, patron delle rondinelle, affronterà infatti il suo passato per il ritorno in A dei lombardi. La prima di campionato vedrà infatti i biancoblu sfidare il Cagliari, squadra di cui Cellino (cagliaritano di nascita) è stato presidente dal 1992 al 2014.