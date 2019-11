© foto di Wilman

"Per Balotelli scocca l'ora della verità. Partita ad alta tensione per il Brescia domani pomeriggio contro l'Hellas Verona". Così il Corriere di Brescia, quest'oggi in edicola, titola nel taglio basso della prima pagina sul club lombardo e, in particolare, sulla propria stella. All'interno il quotidiano prosegue: "Supermario all'esame del Bentegodi. Pomeriggio di attese conferme domani per il numero 45 delle Rondinelle contro il Verona. Eugenio Corini potrebbe affiancargli Donnarumma nel tesissimo Derby del Garda".