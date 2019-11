Nella sezione sportiva del Corriere di Brescia c'è spazio per le dichiarazioni del presidente delle Rondinelle. "Per Cellino questa rosa 'può restare in serie A'" scrive il quotidiano. "Questa rosa si può salvare in Serie A, ne sono fermamente convinto". Attorno a questa affermazione ruota la visione di Cellino, sicuro di poter mantenere la categoria con la squadra costruita in estate.