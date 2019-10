Corriere di Brescia: "Prandelli e Corini, le nostre panchine"

"Prandelli e Corini, le nostre panchine". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Brescia. Il premio Panchina d’oro 2019 non poteva non andare a Eugenio Corini, il «Genio» di Bagnolo, che ha portato il Brescia in serie A e ha ribadito: «Spero di raggiungere i risultati attraverso uno stile e un’idea». Premiato anche Cesare Prandelli nella manifestazione organizzata dell’Associazione italiana allenatori calcio.