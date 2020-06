Corriere di Brescia: "Quattro validi motivi per credere nella salvezza"

"Quattro validi motivi per credere nella salvezza" scrive il Corriere di Brescia. Sta per ripartire il campionato e le Rondinelle sperano nel miracolo salvezza. Sei scontri diretti: lo snodo nelle prime 4 sfide. Questa stessa rosa è già ripartita bene: servono i gol di Donnarumma. Il fattore Rigamonti in A non c'è stato: ora il campo neutro è un vantaggio. I precedenti: oltre al Crotone, il Cagliari di Lopez e Baggio-Mazzone. Balo in campo da solo: la guerra è anche psicologica.