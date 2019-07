Corriere di Brescia: "Rigamonti 2.0 si va di corsa, venerdì le curve"

© foto di Mattia Verdorale

"Rigamonti 2.0 si va di corsa, venerdì le curve". Questo il titolo in prima pagina che il Corriere di Brescia dedica ai lavori che stanno modernizzando lo stadio delle Rondinelle: "Manca qualche documento, ma i lavori al Rigamonti sono in anticipo sul previsto: postivo i tavolo tecnico di ieri, dopodomani le gettate per le curve (nei piani si doveva cominciare il 29). Un'accelerazione che può consentire di essere pronti per la prima di A senza chiedere di giocare in trasferta. Prevale però la cautela".