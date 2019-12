Corriere di Brescia: "Rincorsa (im)possibile"

"Rincorsa (im)possibile". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna del Corriere di Brescia. Non è una missione impossibile. Storica sì, lo diventerà se l’epilogo sarà a lieto fine. La rincorsa del Brescia alla salvezza, con un terzo scarso di campionato ancora da giocare, scatta domani alle 15 da Ferrara. Eugenio Corini riparte da 7 punti, bottino misero che porta tuttavia il suo marchio: si aggrapperà alle vecchie certezze (il terzetto di centrocampo dello scorso anno sarà proposto interamente per la prima volta: Bisoli e Ndoj ai lati di Tonali), ma sa già di ricominciare con una zavorra sulle spalle che nessuna squadra nella storia del massimo campionato a venti squadre – quindi dalla stagione 2004-05 – ha saputo scrollarsi