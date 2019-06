Corriere di Brescia: "Rinforzi in società: contatti con Cardinaletti"

© foto di Mattia Verdorale

"Brescia, rinforzi in società: contatti con Cardinaletti". Questo il titolo a pagina 8 del Corriere di Brescia che dedica spazio alle vicende societarie in casa delle rondinelle: "Cellino pensa a inserire un manager nell'organigramma. Ufficiale il ritiro a Darfo dal 14 al 28 luglio". Cellino vuole cambiare molte figure societarie e non ha pensato solo a Cardinaletti ma anche a Massimiliano Mirabelli.