Corriere di Brescia: "Rondinelle, benvenute in Purgatorio"

"Rondinelle, benvenute in Purgatorio", titola in taglio alto il Corriere di Brescia, che fa riferimento al ritorno in B del club di Cellino. I gialloblù si ripresentano alla serie cadetta con un valore patrimoniale da A: "Basterà?", si domanda il quotidiano. Il valore dell'intera rosa a disposizione di Delneri si attesta a 70,6 milioni: il Monza, la migliore nel resto del gruppo, si ferma per ora a 22,7.