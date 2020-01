Corriere di Brescia: "Rondinelle fatte in casa"

"Brescia fatto in casa": così il Corriere di Brescia nella sua sezione sportiva. Focus sulla composizione della rosa bresciana. "Massimo Cellino compra stranieri, buon ultimo Simon Skrabb (ha scelto il 23 che era di Morosini diretto a Ascoli), ma le rondinelle sono tutte a trazione autoctona. Nessuno come il Brescia, dà fiducia ai giocatori italiani. Non a parole, bensì con i minuti in campo: sono 12.665 quelli totalizzati da Sabelli (non ne ha saltato nemmeno uno) e compagni, davanti a Lecce, Torino e SPAL".