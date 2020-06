Corriere di Brescia: "Rondinelle senza Balo: Cellino lo licenzia"

La foto di un Supermario a capo chino e un titolo che non lascia dubbi: "Brescia senza Balotelli. Cellino lo licenzia. La resa dei conti". Così il Corriere di Brescia titola in prima pagina sulla querelle tra il suo giocatore più rappresentativo e il presidente. Nelle pagine sportive si legge: "La svolta: il Brescia spazientito per la 'giustificazione' rompe con l’attaccante. Rotti gli indugi. In tarda serata chiuso il rapporto con Balotelli".