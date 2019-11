"Sabato la Roma, l’ultima vittoria 27 anni fa". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Brescia in prima pagina. Anche in un periodo alquanto negativo (per usare un eufemismo) la sosta per le nazionali ha portato qualche sorriso in casa Brescia. Alle Rondinelle impegnate con le rispettive selezioni è andata decisamente bene: dalle prestazioni di Tonali nelle due partite contro Bosnia e Armenia, stravinte da una Nazionale più che convincente, fino alla convocazione di Cistana passando per le presenze di Ndoj con l’Albania e Joronen, sceso in campo nella Finlandia che ha festeggiato una storica qualificazione a Euro 2020. Tutto è girato per il verso giusto. E di conseguenza, una timida ventata di positività ha contagiato la squadra di Grosso, che sabato pomeriggio allo stadio Olimpico tornerà in campo per affrontare la Roma.