Corriere di Brescia: "Secondo tempo: la maledizione delle Rondinelle"

"Secondo tempo: la maledizione delle Rondinelle". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina che il Corriere di Brescia dedica alla squadra di Diego Lopez: "In attesa di sapere come andrà la stagione calcistica, le rondinelle analizzano il loro punto più debole. Nella ripresa il Brescia scompare, evapora. Lo ha scoperto l’uruguaiano contro Napoli e Sassuolo, la tendenza era tuttavia emersa con chiarezza anche con i suoi predecessori, nessuno escluso. Solo il Genoa, nei secondi quarantacinque minuti, perde tanti punti quanti ne ha persi il club di via Solferino: ne sono stati dissipati nove nel corso della stagione".