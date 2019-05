© foto di WilMan

Per il ritorno in Serie A, il Brescia non penserà solamente ad allestire una squadra competitiva per la salvezza. La preoccupazione maggiore per le rondinelle la descrive il Corriere di Brescia nella prima pagina odierna: "Stadio, il Brescia al lavoro sul bando. Corsa contro il tempo per Cellino". Presente anche una foto tra il patron dei lombardi e Andrea Abodi, che presiede l'Istituto di Credito Sportivo.