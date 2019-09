Corriere di Brescia: "Stadio, l'agibilità slitta a venerdì"

Il Brescia attende ancora l'agibilità dello stadio Rigamonti. La questione banco tiene banco sulle pagine del Corriere di Brescia che dedica l'apertura alle Rondinelle: "Stadio, l'agibilità slitta a venerdì". Un’autorizzazione last minute come quella arrivata lo scorso settembre per il Palaleonessa, un'autorizzazione che arriverà a poche ore dal debutto casalingo previsto domenica prossima contro il Bologna. Domani la riunione decisiva della Commissione pubblicospettacolo.