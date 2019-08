© foto di WilMan

Il Corriere di Brescia, quest'oggi in edicola, apre in prima pagina con le ultime novità sul Rigamonti: "Stadio, il nodo della sicurezza: è l’ultimo scoglio. I vigili del fuoco: pochi i presidi antincendio". All'interno maggiori informazioni sulle problematiche: "La sala sicurezza è troppo angusta. Videosorveglianza incompleta. Le modifiche andranno realizzate entro il 15 settembre per poter disputare la prima partita in casa del Brescia".