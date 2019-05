Corriere di Brescia su mister Corini: "Il capolavoro del Genio"

© foto di WilMan

Grande spazio sul Corriere di Brescia alla promozione in Serie A delle Rondinelle. A partire dal titolo in apertura, dedicato all'unico problema che comporta il ritorno in massima serie e alle parole del sindaco della cittadina lombarda in merito: "Del Bono: la A resta qui. Il sindaco pronto a fare la sua parte perché lo stadio venga adeguato".

In prima pagina c'è anche il richiamo a un paio di altri pezzi all'interno sempre dedicati all'impresa della Leonessa: "L'intervista a Corini. Il capolavoro del Genio: "Spronati dalla gente". E un pezzo più curioso, una summa di quanto accaduto durante la splendida stagione dei biancazzurri: "Brescia, dalla Z alla A, i segreti della promozione. L'alfabeto del successo".