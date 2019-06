© foto di Mattia Verdorale

"Il Rigamonti "inglese". Titola così il Corriere di Brescia per quanto riguarda le Rondinelle e il nuovo stadio: "Il Brescia Calcio ha pubblicato le immagini dell'impianto. Sarà uno stadio da 19.500 posti: 23 skybox al posto del parterre". Naturalmente le reazioni social alla pubblicazione del progetto non si sono fatte attendere. C'è chi (la maggioranza) ringrazia Cellino e chi si lamenta per la distanza dal campo del pubblico.