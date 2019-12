Corriere di Brescia sul ritorno di Corini: "Provaci ancora Genio"

"Provaci ancora Genio. L’operazione salvezza del Brescia riparte da Corini". Si apre così in prima pagina il Corriere di Brescia questa mattina in edicola in riferimento al ritorno in panchina da parte di Eugenio Corini: "Provaci ancora "Genio". È il viatico che ieri sera dopo un lungo colloquio con il presidente Massimo Cellino ha riportato Corini, bresciano di Bagnolo Mella, sulla panchina del Brescia. L’operazione salvezza riparte da lui, l’esperienza Grosso è durata un mese. Trenta giorni d’inferno: 10 gol subiti e zero fatti".