Corriere di Brescia sul team biancazzurro: "Ci sei cascato di nuovo"

"Brescia-Napoli 1-2, abbonati alla sconfitta". Così il Corriere di Brescia, nella prima pagina oggi in edicola, commenta l'ennesimo ko stagionale che avvicina le Rondinelle alla Serie B. Nelle pagine interne un riferimento, simpatico, ad Achille Lauro e al Festival di Sanremo. Il tutto in una situazione altamente antipatica: "Brescia, ci sei cascato di nuovo. Ennesimo ribaltone subito dalle rondinelle. In vantaggio al 27’ ma non entusiasmano. E la squadra di Ringhio in 5’ vince la partita".