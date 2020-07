Corriere di Brescia sulle Rondinelle: "Brescia, la grande illusione"

Il Corriere di Brescia dedica spazio in prima pagina alle Rondinelle di Lopez. "Brescia, la grande illusione" scrive il quotidiano quest'oggi. All’Olimpico di Torino, il Brescia accarezza per un tempo la vittoria che avrebbe cambiato la stagione e non riesce nemmeno a salvare il pareggio. Finisce 3-1 per i granata l’incrocio in zona retrocessione. Rondinelle avanti con Torregrossa al 21’, nella ripresa il ruggito del Toro (aiutato dalla difesa di Lopez): Verdi pareggia, Belotti ribalta il risultato e Zaza chiude la contesa. Sono sette ora i punti da recuperare: servirà subito un’impresa sabato con la Roma.