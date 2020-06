Corriere di Brescia sulle rondinelle: "Caso tamponi, Balo sentito per 80 minuti"

Il Corriere di Brescia, nell'edizione odierna, analizza le ultime novità in casa delle rondinelle: "Caso tamponi, Balo sentito per 80 minuti. Le rondinelle continuano l’avvicinamento alla partita con la Fiorentina: tre interpreti in cima alle classifiche", si legge nella titolazione della pagina sportiva. E poi, più nel dettaglio: "Sabelli e Romagnoli gli unici a non aver saltato un minuto", "Tonali lunedì non sarà in campo. Oggi previsti accertamenti ma comanda nei cross riusciti" e, infine, "Bisoli, l'uomo dai mille polmoni è il migliore negli intercetti. E potrebbe tornare capitano".