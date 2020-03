Corriere di Brescia sulle Rondinelle: "Questa crisi è irreversibile"

"Questa crisi è irreversibile". Questo il titolo a pagina dieci che il Corriere di Brescia dedica alla sconfitta rimediata ieri sera dal Brescia in quel di Sassuolo. Una gara che si è rivelata una perdita pesante per le Rondinelle: "Disfatta totale a Reggio Emilia per le rondinelle. Per il Brescia è la diciottesima sconfitta in 26 partite. Questa partita dovrebbe essere stata l’ultima della Serie A fino al 3 aprile, forse non andava nemmeno giocata. Ma il Brescia ha perso pure questa. Male, tre a zero. È la diciottesima sconfitta in 26 partite, persino la Spal ora ha scavalcato le rondinelle".