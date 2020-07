Corriere di Brescia sulle Rondinelle: "Serie A, la rincorsa di Lopez"

vedi letture

"Serie A, la rincorsa di Lopez". Titola così in taglio sulla propria prima pagina il Corriere di Brescia in edicola stamani: "Il tecnico è obbligato a un’accelerazione finale tra il sogno salvezza e le ombre di passato e presente. Adesso tocca a lui. Diego Lopez non è ufficialmente in discussione, il presidente Massimo Cellino lo ha blindato («Quando l’ho chiamato, eravamo già condannati — ha detto mercoledì — ma lui è l’unico che abbia accettato di venire a darmi una mano. E più lo criticano, più io lo difendo»)".