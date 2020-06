Corriere di Brescia sulle Rondinelle: "Tonali si ferma, Balotelli oggi in procura"

Un'amichevole e un problema da risolvere. Situazione in divenire per le Rondinelle che ieri hanno perso, almeno per il momento, il loro uomo migliore. Il Corriere di Brescia, a tal proposito, titola così in prima pagina: "Brescia, riparte lento. Tonali si ferma. I friulani vincono per 2-0 l'amichevole contro le rondinelle. Meglio nella ripresa".

E poi c'è il caso che coinvolge quello che era considerato il loro uomo migliore: "Balo esentato dalla società" si legge in prima. E all'interno: "Balotelli esentato dal club. Altri esami, non si allena. Oggi sarà sentito in procura. La società chiede accertamenti. Caso tamponi: Figc in città".