Corriere di Brescia sulle rondinelle: "Uno stadio da Coppa Italia"

© foto di ManWil

Non è il mercato a tener banco in casa Brescia, quanto la questione stadio. Al punto che la prima pagina oggi in edicola del Corriere di Brescia è dedicata proprio all'impianto che ospita le gare delle rondinelle: "Uno stadio da Coppa Italia. Il restyling del Rigamonti procede a tempi record: sarà ultimato a inizio settembre. Quasi certa l'apertura straordinaria per il 18 agosto, con soli 10 mila posti", la lunga titolazione presente. E, nelle pagine interne, ancora altri dettagli: "Tifosi ospiti a rischio. Entro lunedì ok antisismico ai 23 skybox. Impianto completo per inizio settembre".