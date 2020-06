Corriere di Brescia: "Super Mario allontanato da Torbole"

"Super Mario allontanato da Torbole". Titola così in taglio basso nella sua prima pagina il Corriere di Brescia sul caso Balotelli: "Torna a casa, SuperMario: ieri mattina, alle 9, Balotelli si è presentato a Torbole per l’allenamento, ma è stato allontanato. Il nodo del contendere tra l’attaccante e il Brescia è la scadenza del certificato medico — attestante una forma di gastroenterite — presentato mercoledì scorso dal calciatore. Ha una durata di sei giorni. Per la società sarebbe terminato ieri, quindi l’atleta può riprendere ad allenarsi da oggi, nonostante la richiesta di rescissione unilaterale che diverrà effettiva però solo dopo il lodo arbitrale. Per il calciatore, invece, il certificato era scaduto lunedì: lo ha comunicato al club alle 20.43 dell’8 giugno via mail con, in allegato, la guarigione attestata dal medico curante. Il Brescia ha risposto in serata ma Balo non ha letto: da qui il fraintendimento".